Anteprime da paura per Spider-Man: Across the Spider-Verse negli USA

L’esordio di Spider-Man: Across the Spider-Verse nel Box Office USA si avvia ad essere uno dei migliori di sempre per un film d’animazione.

Secondo i dati offerti da Deadline, infatti, il nuovo capitolo animato del franchise Sony/Marvel ha raccolto durante le anteprime del giovedì una cifra stimata di 16 milioni di dollari, la seconda più alta di sempre per un film d’animazione dopo Gli Incredibili 2 (18.5 milioni), e davanti a Toy Story 4 (12 milioni). Tra le altre cose questo dato risulta essere ben 4.5 volte più alto del primo capitolo “Spider-Man: Un Nuovo Universo“, il cui esordio nelle anteprime è stato 3.5 milioni.

Nonostante sia abbastanza difficile accomunare l’andamento nel primo weekend di un classico dell’animazione per famiglie come Gli Incredibili 2 (weekend d’esordio da 182.6 milioni) ad un film animato con protagonisti personaggi Marvel, è molto probabile che le recensioni ultra positive (95% su RottenTomatoes) possano essere un ottimo elemento di traino per un weekend d’apertura molto vicino ai 100 milioni. Chiaramente sarà nostra premura aggiornarvi domani con i dati di incassi di Spider-Man: Across the Spider-Verse relativamente al suo opening day.

SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE

Il film è stato co-diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson. In cabina di produzione Phil Lord, Chris Miller, Avi Arad. L’animazione è stata curata da Sony Pictures Animation. Il film sarà distribuito il 1 giugno 2023, mentre Spider-Man: Beyond the Spider-Verse (seconda parte) dal 29 marzo 2024. NEL CAST VOCALE Jake Johnson, Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Nicolas Cage, Issa Rae, Oscar Isaac, Daniel Kaluuya, Karan Soni.

TRAMA: Miles Morales torna nel nuovo capitolo della saga Spider-Verse, vincitrice di un premio Oscar®, Spider-Man: Across the Spider-Verse. Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l’amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di “Spider-Eroi” incaricata di proteggerne l’esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come affrontare una nuova minaccia, Miles si ritrova contro gli altri “Ragni” e dovrà ridefinire cosa significa essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più.