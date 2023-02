Una serie tv targata Prime Video per Michael Bay

Il vulcanico Michael Bay esordirà molto preso alla regia di una serie tv targata Prime Video.

Autore di pellicole divenute nel tempo parte della cultura pop moderna quali Transformers, Pearl Harbour e Bad Boys, il regista Michael Bay farà presto il suo debuto alla regia di una serie tv, a confermarlo lui stesso attraverso una serie di dichiarazioni rilasciate a Deadline.

La serie al momento non ha un titolo ufficiale, ma vedrà Amazon Studios, A+E Studios e Range Studios impegnati in cabina di produzione, con Joe Barton autore della sceneggiatore e showrunner. La trama dovrebbe ruotare intorno ad un cacciatore di taglie che si ritrova coinvolto in una disperata lotta per la sopravvivenza quando l’uomo che stava inseguendo mette entrambi nei guai con i narcotrafficanti messicani.

MICHAEL BAY SUL PROGETTO:

“Cinque anni fa ho avuto l’ispirazione trascorrendo del tempo in Costa Rica con un ex-agente federale che fa surf ogni giorno, vivendo bene. Egli sostiene il suo divertimento e lo stile di vita rilassata dando caccia ai “Cattivi Gringo” che si nascondono nell’America del sud.“

Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.