La serie su Obi-Wan Kenobi ha un nuovo sceneggiatore

Disney e Lucasfilm hanno annunciato il nome del nuovo sceneggiatore che si occuperà di scrivere la serie dedicata a Obi-Wan Kenobi.

Dopo l'addio di Hossein Amini segnalato lo scorso mese di gennaio, per dare un'identità alla serie Star Wars è stato chiamato lo scrittore Joby Harold. Celebre per aver contribuito al franchise Transformers per la Paramount, Harold ha firmato la sceneggiatura di John Wick: Chapter 3 – Parabellum ed il prossimo zombie movie "Army of the Dead".

La serie è destinata alla nuova piattaforma di streaming Disney+.

OBI-WAN KENOBI (SERIE TV)

PRODUZIONE : La serie tv sarà prodotta da Lucasfilm, con Kathleen Kennedy impegnata come produttore. Joby Harold è stato assunto nel ruolo di sceneggiatore e showrunner. In cabina di regia spazio per Deborah Chow. La prima stagione dovrebbe contare 6/8 episodi, con riprese attese per luglio 2020.

: Ewan McGregor. TRAMA : La serie sarà ambientata otto anni dopo quanto accade nel terzo episodio della saga cinematografica, mostrando il cavaliere jedi su Tatooine, dove ha portato Luke Skywalker

