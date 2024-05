La serie Lioness avrà una seconda stagione!

Paramount+ ha annunciato il rinnovo per una seconda stagione di Lioness, la serie creata da Taylor Sheridan.

Il rinnovo è arrivato dopo aver centrato un nuovo record come serie in anteprima mondiale più vista sul servizio nel giorno del lancio, con quasi sei milioni di spettatori totali nella prima settimana su Paramount+ a livello globale.

“Il nostro pubblico di Paramount+ si è unito in modo clamoroso per sostenere l’avvincente storia di LIONESS e le eccezionali interpretazioni di Zoe Saldaña, Laysla De Oliveira e Nicole Kidman”, ha dichiarato Jeff Grossman, Executive Vice President, Programming, Paramount+. “Non vediamo l’ora di assistere all’azione e provare la suspense che Taylor Sheridan e tutto il talentuoso cast ci offriranno nella seconda stagione”.

“LIONESS ha conquistato il pubblico di tutto il mondo diventando una delle serie globali più viste su Paramount+ lo scorso anno”, ha dichiarato Chris McCarthy, Office of the CEO, Paramount Global e President & CEO, SHOWTIME/MTV Entertainment Studios. “Guidata dalla magistrale narrazione di Taylor Sheridan e dalle straordinarie interpretazioni di Nicole Kidman e Zoe Saldaña, la seconda stagione promette di immergere il pubblico in un altro viaggio avvincente e adrenalinico”.

Lioness: di cosa parla?

Il thriller di spionaggio è stato ideato dal candidato all’Oscar Taylor Sheridan. Con Zoe Saldaña, il cast di Operazione Speciale: Lioness conta la presenza di Laysla De Oliveira, il candidato all’Emmy Award® Michael Kelly, il premio Oscar Morgan Freeman e il premio Oscar e produttrice esecutiva Nicole Kidman. La serie è prodotta da MTV Entertainment Studios e 101 Studios per Paramount+.

Nel cast anche Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Jonah Wharton, Stephanie Nur e Hannah Love Lanier. La serie è prodotta esecutivamente da Taylor Sheridan, David C. Glasser, Zoe Saldaña, Nicole Kidman, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Jill Wagner, Geyer Kosinski, Michael Malone e John Hillcoat.

TRAMA: OPERAZIONE SPECIALE: LIONESS, ispirato a un vero programma militare statunitense, segue la vita di Joe (Saldaña) mentre cerca di bilanciare la sua vita personale e professionale come punto di riferimento della CIA nella guerra al terrorismo. Il programma Lioness, supervisionato da Kaitlyn Meade (Kidman) e Donald Westfield (Kelly), arruola un’aggressiva Marine Raider di nome Cruz (De Oliveira) per operare sotto copertura insieme a Joe tra i potenti del terrorismo di Stato negli sforzi della CIA per sventare il prossimo 11 settembre.

La serie ha debuttato domenica 23 luglio in Italia oltre che negli Stati Uniti e in tutti i mercati internazionali Paramount+ in esclusiva sul servizio.

