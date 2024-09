Inside Out: due nuove serie animate Pixar in arrivo su Disney+

Disney+ ha da poco presentato due nuove serie animate Pixar Animation Studios, una delle quali ambientate nell’universo Inside Out.

Le due nuove serie nascono dalla volontà del colosso Disney di dimostrare la qualità – e la quantità – delle idee nate da uno dei studi di animazione più creativi del settore. In particolare, la nuove serie Dream Productions: dal mondo di Inside Out è stata realizzata per ampliare l’universo Inside Out e sfruttare l’enorme successo del sequel uscito da poco nelle sale con un incasso straordinario da 1,68 miliardi di dollari.

“Queste due serie mostrano davvero la creatività Pixar al meglio”, ha dichiarato il Chief Creative Officer Pete Docter. “Siamo entusiasti che i fan non debbano aspettare a lungo per avere altri fantastici contenuti dal mondo di Inside Out. Dream Productions: dal mondo di Inside Out è uno scrigno di battute e divertimento e approfondisce una delle nostre parti preferite del primo film, la realizzazione dei sogni di Riley. Inoltre, consideriamo Win or Lose una serie portante, la prima nel suo genere, che mette in mostra ciò che penso renda grande il nostro studio: una narrazione audace e fantasiosa, un umorismo che fa ridere a crepapelle e personaggi a cui tutti possiamo affezionarci.”

Le due nuove serie animate Pixar Animation Studios

DREAM PRODUCTIONS: DAL MONDO DI INSIDE OUT

Ambientata tra gli eventi di Inside Out e Inside Out 2, Dream Productions: dal mondo di Inside Out è una nuova serie che racconta lo studio cinematografico all’interno della mente di Riley, dove ogni notte i sogni diventano davvero realtà, rispettando tempi e budget. Riley sta crescendo e quando i suoi ricordi hanno bisogno di un’ulteriore elaborazione, Gioia e le altre emozioni incontrate in Inside Out li inviano alla Dream Productions.

L’acclamata regista Paula Persimmon (con la voce originale di Paula Pell) deve affrontare un incubo: cercare di creare il prossimo sogno di successo dopo essere stata messa in coppia con Xeni (con la voce originale di Richard Ayoade), un compiaciuto regista di sogni a occhi aperti che vuole fare il salto di qualità nel mondo dei sogni notturni.

Con le voci, nella versione originale, di Amy Poehler, Maya Rudolph, Ally Maki, Kensington Tallman, Liza Lapira, Tony Hale, Lewis Black e Phyllis Smith, l’esilarante serie in stile mockumentary è scritta e diretta da Mike Jones e prodotta da Jaclyn Simon.

Tutti e quattro gli episodi della serie arriveranno sulla piattaforma streaming dall’11 dicembre 2024.

WIN OR LOSE

Win or Lose mostra come ci si sente a stare nei panni di otto diversi personaggi nella settimana che precede la grande partita – dei ragazzi insicuri, i loro genitori iperprotettivi, persino un arbitro innamorato – con prospettive incredibilmente divertenti, molto emozionanti e animate in modo unico. Con la voce, nella versione originale, di Will Forte nel ruolo dell’allenatore, Win or Lose vede Carrie Hobson e Michael Yates nel ruolo di registi, sceneggiatori e produttori esecutivi mentre David Lally è il produttore.

Otto episodi, ognuno dei quali segue un nuovo personaggio, saranno disponibili su Disney+ a partire dal 19 febbraio 2025.

