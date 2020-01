La serie antologica American Horror Story avrà altre tre stagioni

L'emittente Fx ha scelto di rinnovare la serie antologica American Horror Story per altre tre stagioni, arrivando così a quota 13.

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno per i fan della storica serie, tanto che in molti già pregustavano l'attesa per una decima stagione, anticipata in passato come ultima. La conferma è arrivata quest'oggi, ad un mese dalla fine di American Horror Story: 1984 ed a ridosso della pre-produzione della misteriosa decima stagione.

Il triplice rinnovo è stato commentato da John Landgraf (capo di FX Networks e FX Productions) in questo modo:

Ryan Murphy e Brad Falchuck sono senza alcun dubbio i maestri dell’horror in tv, avendo creato la serie antologica limitata e sostenendo il successo di American Horror Story per quasi un decennio, mentre la serie regista i migliori dati di ascolto di FX. Siamo grati nei loro confronti e quelli di Dana Walden e i nostri partner per essersi impegnati per altre tre stagioni. AHS ha dato spazio a molti attori premiati fin dal primo giorno e apprezziamo i contributi di chiunque, tra cui Ryan, Brad e i produttori esecutiviTim Minear, James Wong, Alexis Martin Woodall e Bradley Buecker, degli autori, registi, della troupe e del cast per ogni nuova e indimenticabile stagione della serie. via Badtaste

Non resta ora che attendere quelli che saranno i primi dettagli dalla decima misteriosa stagione.