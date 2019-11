Il prossimo 22 novembre prenderà il via la terza edizione di Selva Nera International Fantastic Film Festival, la prima kermesse italiana dedicata al cinema fantastico e di genere.

La terza edizione sarà di scena da venerdì 22 a domenica 24 novembre a Selvazzano Dentro, cittadina alle porte di Padova, presso l’Associazione Mica Male nella frazione di Tencarola. Due saranno i concorsi proposti dalla direzione artistica: uno destinato ai lungometraggi, ed un secondo ai cortometraggi.

Prima di dare una lettura al programma completo, ecco di seguito la locandina ufficiale della terza edizione.

Selva Nera International Fantastic Film Festival 2019

Ritorna a Selvazzano Dentro il Selva Nera: il primo festival internazionale dedicato al cinema fantastico e di genere organizzato in Veneto. Un evento nato e pensato per tutti gli amanti del genere che, da anni, lo animano con la loro passione e partecipazione.

Come ogni anno, per la sezione “lungometraggi”, verranno assegnati il Premio al miglior film, la Menzione Speciale per il 2° Posto e 3° Posto e il Premio al film più originale e innovativo. Per quanto riguarda i cortometraggi saranno conferiti il Premio al miglior cortometraggio” (1° posto), la Menzione speciale – 2° posto e il Premio al miglior cortometraggio splatter alla memoria del compianto Alessandro Vicini. Il regista Lorenzo Bianchini riceverà il Premio alla Carriera della terza edizione.

Il programma prevede, inoltre, la proiezione di cortometraggi italiani e stranieri non in concorso e la presentazione di contenuti inediti (clip, teaser, backstage) legati a progetti in sviluppo. Durante il Festival si terranno incontri con registi, scrittori e produttori e saranno allestiti degli spazi dedicati alle etichette di distribuzione Shatter Edizioni e Home Movies. Quest’ultima figura tra i partner dell’evento insieme all’Associazione Mica Male e Bigger Boat – Associazione Culturale.

Il Selva Nera è una manifestazione che promuove il dibattito tra appassionati di cinema fantastico e addetti ai lavori, in un ambiente partecipativo, di condivisione e scambio culturale. L’intento del Festival è quello di dare ampia visibilità ai prodotti indipendenti difficilmente fruibili in sala e sul grande schermo.

L’ingresso è gratuito per l’intera durata del Festival.

IL PROGRAMMA

VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2019

Concorso Cortometraggi italiani – 1ª parte ore 15-17.05

7 scialli insanguinati di Walter Salami Jr.

Eva di Paolo Budassi

Script di Piero Cannata

Scary Pig di Federico Tadolini

My Sweet Raptus di Nicolò Magno Boncore

Ho fame! di Kristian Masi

Souvenir di Saverio Maro

Che gita di merda di Roberto Albanesi

Godzilla di Stefano Oliva

Il disegno dell’illusionista di Brando Improta

Feralia di Davide Cancila

Carnaval di Italo Sabetta

Concorso Cortometraggi italiani – 2ª parte ore 17.30-18.55

L is for Last di Brace Beltempo

The Saint Friday di Davide Pesca

Zero X Infinity Travel Beyond di Daniel Frevert

I sacrificati di Massimiliano Romualdi

Domine 2 – Reditus di Enrico Fernandez

Little Trouble in Big Eatery di Nicola Pattaro Pegg

Il caso della belva del plenilunio di Andrea Maccarri

Cortometraggi stranieri fuori concorso (proiezioni in lingua originale) ore 20-20.40

Lo que ocultan las tinieblas di Romeo Lopez Aldana (Guatemala, 2019)

The Great Domini di Celine Moukarzel (Libano, 2018)

The Lightning Bird di Natalie Thompson (Giamaica, 2018)

Maisie di Ray Sullivan (Irlanda, 2013)

Concorso cortometraggi italiani – 3ª parte ore 20.50-22.30

Lion di Davide Melini

Il richiamo della strega di Eros Bosi

DNA Magik di Emanuele Arciprete

Draw In di Alessandro Fantini

Nyctophobia di Francesco Longo

Lover’s Inn di Francesco Foletto

Quello che le stelle non sanno di Roberta Nagliati

Paradox House di Valerio Marchesin

Per sempre di Cristian Melenzi

Mamma racconta di Luca Alessandro

Ore 22.40-00.10 - FP2: BEATS OF RAGE di Jason Trost (Usa, 2018 – Film fuori concorso, sottotitoli in inglese)

SABATO 23 NOVEMBRE 2019

FILM IN CONCORSO

Ore 15-15.35

Ragnarok di Ole Fredrik Wannebo (Norvegia, 2018 – Film in concorso, sottotitoli in italiano)

di Ole Fredrik Wannebo (Norvegia, 2018 – Film in concorso, sottotitoli in italiano) Ore 15.45-17.15

Malerba di Simone Corallini (Italia, 2018 – Film in concorso)

di Simone Corallini (Italia, 2018 – Film in concorso) Ore 17.25-18.55

L’ultima notte di Francesco Barozzi (Italia, 2018 – Film in concorso)

di Francesco Barozzi (Italia, 2018 – Film in concorso) Ore 19.05-20.35

Me and The Devil di Dario Almerighi (Italia, 2019 – Film in concorso)

di Dario Almerighi (Italia, 2019 – Film in concorso) Ore 21.20-22.50

Liza, a rokatunder di Karoly Ujj Meszaros (Ungheria, 2015 – Film in concorso, sottotitoli in italiano)

di Karoly Ujj Meszaros (Ungheria, 2015 – Film in concorso, sottotitoli in italiano) Ore 23-00.15

Stomach di Alex Visani (Italia 2019 – Film in concorso)

di Alex Visani (Italia 2019 – Film in concorso) Ore 00.30-01.55

Who’s Watching Oliver di Richie Moore (Thailandia/USA, 2017 – Film in concorso, sottotitoli in italiano)

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019

Concorso cortometraggi italiani, 4ª parte ore 14.30-15.25

La casa di Eva di Matteo Perazzolo

Pratiche dall’altrove di Francesco Santoro

The Call di Morris Bragazzi

D.A.P. – dentro altri posti di Luca Angioli

It’s Coming di Marco Coppola

Ed ancora...

Ore 15.35-15.50

Intervista alla scrittrice Rosalba Vangelista

Intervista alla scrittrice Rosalba Vangelista Ore 15.50-16.10

Intervista al regista Alberto Bogo

Intervista al regista Alberto Bogo Ore 16.10-16.40

Intervista ai registi e produttori di DON’T R.I.P. Volume 2

Intervista ai registi e produttori di DON’T R.I.P. Volume 2 Ore 16.45-18.30

Proiezione DON’T R.I.P. Volume 2 (Film fuori concorso)

Proiezione DON’T R.I.P. Volume 2 (Film fuori concorso) Ore 18.40-19.10

Proiezione cortometraggio Khalimbu (fuori concorso), alla presenza del regista Nicola Pattaro Pegg

Proiezione cortometraggio Khalimbu (fuori concorso), alla presenza del regista Nicola Pattaro Pegg Ore 19.15-19.35

Proiezione teaser del lungometraggio Dawn of Vincent, alla presenza dei registi Riccardo Ceppari e Andrea Maccarri

Proiezione teaser del lungometraggio Dawn of Vincent, alla presenza dei registi Riccardo Ceppari e Andrea Maccarri Ore 19.40- 20.10

Intervista allo scrittore e fumettista Paolo Di Orazio

Intervista allo scrittore e fumettista Paolo Di Orazio Ore 20.50-21.05

Presentazione del libro La grande illusione di Natale Luzzagni

Presentazione del libro La grande illusione di Natale Luzzagni Ore 21.10-21.20

Presentazione progetto Home Movies, alla presenza di Giacomo Ioannis

Presentazione progetto Home Movies, alla presenza di Giacomo Ioannis Ore 21.25-21.55

Intervista al regista Lorenzo Bianchini e consegna del Premio alla Carriera

Intervista al regista Lorenzo Bianchini e consegna del Premio alla Carriera Ore 22.00-22.20

Intervista a Davide Pesca e presentazione teaser del lungometraggio Dead Butterfly

Intervista a Davide Pesca e presentazione teaser del lungometraggio Dead Butterfly Ore 22.25-22.50

Premiazioni finali