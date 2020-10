Il secondo trailer di Nuvole, il nuovo film Disney

Continua la campagna promozionale legata al lancio su Disney+ di Nuvole, il nuovo struggente film originale prodotto da Disney Pictures.

L’arrivo di Nuvole sulla piattaforma digitale è atteso per il prossimo 16 ottobre, ed è per questo che Disney ha diffuso oggi in rete il nuovo struggente trailer italiano.

Il lancio del trailer è stato accompagnato dal comunicato ufficiale che vi proponiamo qui di seguito:

Oggi Disney+ ha rilasciato il secondo commovente trailer di Nuvole. Ispirato a un’incredibile storia vera, Nuvole offre uno sguardo profondo e toccante sulla dualità della vita. Zach Sobiech (Fin Argus) è uno studente diciassettenne che ama divertirsi, dotato di un naturale talento musicale, che convive con l’osteosarcoma, un raro cancro alle ossa. All’inizio del suo ultimo anno scolastico si sente pronto per affrontare il mondo ma, quando riceve la notizia che la malattia si è diffusa, lui e la sua migliore amica e coautrice di canzoni Sammy (Sabrina Carpenter) decidono di trascorrere il tempo limitato che gli rimane inseguendo i loro sogni. Con l’aiuto del suo mentore e insegnante, il signor Weaver (Lil Rel Howery), a Zach e Sammy arriva l’occasione della vita e viene offerto loro un contratto discografico. Con il sostegno dell’amore della sua vita, Amy (Madison Iseman), e dei suoi genitori, Rob e Laura (Tom Everett Scott e Neve Campbell), Zach intraprende un viaggio indimenticabile sull’amicizia, l’amore e il potere della musica. Nuvole è diretto da Justin Baldoni e prodotto da Andrew Lazar, Justin Baldoni e Casey La Scala. La sceneggiatura è di Kara Holden su una storia di Casey La Scala & Patrick Kopka e Kara Holden. Il film è prodotto dai Wayfarer Studios, Warner Bros. Pictures e Mad Chance / La Scala Films.

Trovate il trailer in fondo alla pagina.

PRODUZIONE

CAST : Fin Argus, Sabrina Carpenter, Lil Rel Howery, Madison Iseman, Tom Everett Scott e Neve Campbell.

TRAMA

DISTRIBUZIONE: Il film sarà su Disney+ dal 16 ottobre 2020.

