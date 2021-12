Scream: gli iconici protagonisti della saga nei nuovi characters poster italiani

Paramount Pictures ha da poco diffuso i primi characters poster italiani destinati alla campagna promozionale di Scream, quinto capitolo della saga horror con protagonista l’iconico villain Ghostface.

I poster diffusi, e presenti in fondo alla pagina, riguardano Sidney Prescott (Neve Campbell), Gale Weathers (Courteney Cox) e Dewey Riley (David Arquette). Interessante notare come i tre protagonisti nei poster sembrano indossare la celebre maschera di Ghostface… si tratterà di un messaggio subliminale, o semplice trovata pubblicitaria? Nei giorni scorsi la MPAA ha conferito al nuovo Scream il rating più alto in assoluto, il R Rated (vietato ai minori), potete leggere qui la notizia.

SCREAM

PRODUZIONE: Il nuovo sequel sarà diretto da Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. I due filmmake, con Chad Villela figurano anche come produttori. La sceneggiatura è stata firmata da James Vanderbilt e Guy Busick. Il co-creatore della saga Kevin Williamson sarà produttore escutivo. La produzione è firmata da Spyglass Media Group. CAST: Dylan Minnette (Goosebumps), Mason Gooding (Let It Snow), Kyle Gallner (Ghosts of War), Jasmin Savoy Brown (“Love”) e Mikey Madison (Once Upon a Time in Hollywood) si aggiungono al cast storico formato da Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox, con loro anche Jack Quaid (“The Boys”), Melissa Barrera (“In The Heights”) e Jenna Ortega (“You”). DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 14 gennaio 2022.

TRAMA: Venticinque anni dopo che una serie di brutali omicidi ha scioccato la tranquilla cittadina di Woodsboro, un nuovo assassino ha indossato la maschera Ghostface e inizia a prendere di mira un gruppo di adolescenti per far risorgere i segreti del mortale passato della città.