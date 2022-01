Il cult sci-fi Real Steel diventerà una serie tv per Disney+

La Disney ha deciso di realizzare una serie tv tratta da Real Steel, piccolo cult di fantascienza del 2011 con protagonista Hugh Jackman.

Nonostante un incasso non esattamente straordinario al Box Office mondiale, il film Real Steel tornerà presto ad allietare gli amanti del genere sci-fi, ma questa volta sottoforma di una serie tv. All’interno di un aggiornamento proveniente da Deadline, infatti, è noto da stasera che la Disney ha preso accordi con i produttori Shawn Levy (regista del film originale), Robert Zemeckis, Jack Rapke, Jacqueline Levine, Susan Montford e Don Murphy per dare vita ad una serie tv da destinare al servizio digitale Disney+. La nuova serie, a tal proposito, verrà prodotta per Disney Branded Television da 20th Television insieme alla 21 Laps di Levy.

Il film originale Real Steel è arrivato al cinema nel corso del 2011 sotto la regia di Shawn Levy, ed un cast formato da Hugh Jackman, il piccolo Dakota Goyo, ma anche Evangeline Lilly e Anthony Mackie. Nel film un ex boxer costruisce assieme a suo figlio un robot da combattimento, e lo allena per partecipare ai campionati mondiali di combattimento tra robot. Al botteghino il film ha raccolto circa 300 milioni di dollari a fronte di un budget non proprio esiguo.

Seguiranno nuovi aggiornamenti.