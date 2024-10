L’attrice Samara Weaving ed il trio di registi Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett e Chad Villella torneranno a collaborare per il sequel di Ready or Not.

Il film originale è stato distribuito 2019 ed ha contribuito a lanciare della bellissima attrice, ma anche del trio di registi, protagonisti successivamente del rilancio della saga horror Scream. Con una spesa di soli 6 milioni di dollari, Ready or Not (in Italia con il titolo Finché Morte non ci Separi) ha incassato nel Box Office Wordwide la bellezza di 57,61 milioni (fonte BoxOfficeMojo), oltre che una valanga di recensioni positive.

Ora, a distanza di cinque anni, la Weaving (prossimamente in Azrael) ed il trio di registi torneranno insieme per Ready or Not 2. Al momento nessun dettaglio è stato rivelato sulla trama, anche perché il film originale sembrava aver chiuso la narrazione senza cliffhanger. La conferma dell’avvio della produzione è arrivata attraverso un aggiornamento proveniente dal the Hollywood Reporter.

Tripp Vinson, Bradley J. Fischer, William Sherak e James Vanderbilt torneranno come produttori di Ready or Not 2. Villella e Tara Farney saranno i produttori esecutivi. Guy Busick e R. Christopher Murphy, che hanno scritto il primo film, torneranno anche loro per il sequel.

Altri dettagli saranno rivelati nelle prossime settimane..

Ready or Not in breve

Finché Morte non ci Separi (titolo italiano) è stato diretto da un horror diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Nel cast spiccano i volti di Samara Weaving, Adam Brody, Mark O’Brien, Henry Czerny e Andie MacDowell. Ecco la trama originale: “La notte di nozze di una giovane sposa prende una svolta sinistra quando la sua nuova, eccentrica famiglia acquisita la costringe a prendere parte a un gioco terrificante.”

Come già anticipato, il film è stato accolto da una pioggia di critiche positive, ed ha raccolto 57,61 milioni di incasso a fronte di una spesa di soli 6 milioni. All’epoca, Ready or Not ha rappresentato la distribuzione più grande per Searchlight Pictures. Trovate a questo indirizzo il trailer italiano.

Correlati