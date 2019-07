La divisione nazionale della 20th Century Fox ha diffuso oggi il primo trailer italiano di Finché Morte non ci Separi, l’horror noto negli Usa come Ready or Not.

In Italia la Fox distribuirà il film a partire dal mese di ottobre.

Finché Morte non ci Separi è stato diretto da un horror diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Nel cast Samara Weaving, Adam Brody, Mark O’Brien, Henry Czerny e Andie MacDowell.

Sinossi. La notte di nozze di una giovane sposa prende una svolta sinistra quando la sua nuova, eccentrica famiglia acquisita la costringe a prendere parte a un gioco terrificante.

Al cinema da ottobre 2019.