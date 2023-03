Il celebre scrittore Roberto Saviano ha esordito in cabina di regia per un film animato dal titolo Sono ancora vivo, da oggi presentato ufficialmente dalla stampa internazionale.

Tratto dall’omonima graphic novel a firma di Saviano e del fumettista israeliano Asaf Hanuka, uno dei più importanti disegnatori israeliani che ha lavorato a Valzer con Bashir, Sono ancora vivo è una coproduzione internazionale che ha visto impegnate MAD Entertainment e Lucky Red (Italia), GapBusters (Belgio) e SIPUR (Israele).

Il film è scritto dallo stesso Saviano con Alessandro Rak, Filippo Bologna, Stefano Piedimonte. Il progetto è uno dei nove candidati all’Eurimages Co-Production Development Award e verrà presentato a Bordeaux durante il prossimo Cartoon Movie che si terrà dal 7 al 9 marzo.

ROBERTO SAVIANO

“ Il mio film è la storia di un ragazzo di 26 anni condannato a morte da un’organizzazione criminale. Un ragazzo cresciuto in una terra dove – in una manciata di anni – la camorra ha ucciso 4000 persone. La condanna arriva a quel ragazzo perché ha deciso di scrivere quello che vede intorno a sé. Ecco. Quel ragazzo sono io. Sono ancora vivo è il film con il quale ho deciso di riportare sullo schermo quello che fin oggi ho vissuto”

Luciano Stella produttore di MAD Entertainment (L’arte della felicità premio EFA, Gatta Cenerentola) dichiara:

“Ci siamo innamorati subito della graphic novel di Roberto Saviano Sono ancora vivo cogliendone subito la forza della storia di una vita tragica, potente ed eccezionale. Il nostro obiettivo è di realizzare un film d’animazione con un segno grafico capace di coinvolgere il grande pubblico e anche di regalare una grande visione. Per lo studio Mad – guidato in questa occasione da Ivan Cappiello e Mario Addis – è un’ulteriore entusiasmante sfida. E pensiamo lo possa essere per tutta l’animazione italiana”.

ANDREA OCCHIPINTI DI LUCKY RED

“Siamo entusiasti di poter lavorare insieme al talentuoso team di MadEntertainment in questo film di animazione dove Roberto Saviano racconta per la prima volta la sua vita. Saviano è letteralmente un eroe dei nostri tempi e la sua è una vicenda incredibile”.

JOSEPH ROUSCHOP DI GAPBUSTERS

EMILIO SCHENKER, CEO SUPIR

“È un onore lavorare con uno scrittore così importante come Roberto per realizzare il suo primo lungometraggio d’animazione come regista, e vedere le illustrazioni di Asaf prendere vita per la prima volta. Questa è la prima incursione della SIPUR nel campo dell’animazione e, se c’è un progetto per cui vale la pena di buttarsi in nuove acque, è proprio questo.”