Rob Zombie dirigerà un film tratto dalla serie tv cult The Munsters

Il regista Rob Zombie dirigerà per la Universal Pictures l’adattamento cinematografico della serie tv cult The Munsters, l’annuncio ieri attraverso un post-social.

Amato dai suoi fan per l’enfasi con cui racconta al cinema la violenza nel genere horror, il rocker e regista Rob Zombie metterà per un po’ da parte la sua passione per dedicarsi ad una produzione più adatta alle famiglie. The Munsters nasce come serie tv negli anni sessanta, e racconta la storia di una famiglia di mostri che lascia la Transylvania per trasferirsi in un sobborgo americano. Nel tempo sono stati realizzati film tv ed una serie sequel nel 1991. Nonostante i soli 70 episodi realizzati dalla serie madre su CBS negli anni sessanta, The Munsters è divenuta nel tempo un prodotto cult capace di generare un folto bacino di fan.

Rob Zombie, dal canto suo, arriva a questa produzione dopo aver concluso la sua amatissima saga horror nota come Firefly, partita lo ricordiamo nel 2003 con La Casa dei 1000 Corpi, e conclusa poi con La Casa del Diavolo nel 2005 e 3 From Hell nel 2019. Nel 2007 e nel 2009 si è prestato per riportare al cinema la celebre saga horror Halloween, raggiungendo un buon risultato di critica e pubblico.

Secondo il The Hollywood Reporter il film sarà prodotto da Universal 1440 Productions, asset televisivo di proprietà Universal Pictures, e quindi destinato al servizio digitale Peacock.