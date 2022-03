Roar: la serie antologica arriva il 15 aprile su Apple TV+

Apple TV+ ha rilasciato il trailer di Roar, la serie antologica dark-comedy che farà il suo debutto con tutti gli otto episodi il prossimo 15 aprile.

Basata sulla raccolta di racconti di Cecelia Ahern, la serie è la prima ad essere pubblicata, grazie all’accordo siglato dai creatori e co-showrunner di “Roar” Carly Mensch e Liz Flahive (“GLOW“) con Apple TV+.

Roar è una serie antologica di favole femministe cupamente comiche. Spaziando tra generi che vanno dal realismo magico all’horror psicologico, queste otto storie raccontano la vita di donne normali in circostanze piuttosto straordinarie. In Roar, le donne mangiano fotografie, danno appuntamento alle anatre, vivono sugli scaffali come fossero trofei, eppure le loro lotte sono universali.

Roar: il cast

L’avvincente trailer mette in luce il pluripremiato cast protagonista delle otto storie raccontate, tra cui la vincitrice dell’Oscar®, dell’Emmy e del Golden Globe Nicole Kidman (A proposito dei Ricardo), che è anche produttrice esecutiva; Cynthia Erivo (Harriet), vincitrice di Emmy, Grammy e Tony Award; la sei volte candidata all’Emmy Issa Rae (Insecure); la vincitrice dell’Emmy Merritt Wever (Unbelievable); Alison Brie (Non ti presento i miei, GLOW), candidata al premio SAG; la tre volte candidata all’Emmy Betty Gilpin (GLOW, La guerra di domani); Meera Syal (Yesterday), Fivel Stewart (Atypical) e Kara Hayward (Us).

In ogni puntata della serie vedremo recitare anche star importanti come Nick Kroll, Judy Davis, Alfred Molina, Daniel Dae Kim, Jake Johnson, Jason Mantzoukas, Chris Lowell, Ego Nwodim (“Saturday Night Live”), Griffin Matthews, Peter Facinelli, Simon Baker, Hugh Dancy, Jillian Bell (“Brittany non si ferma più”), Bernard White, Justin Kirk e altri ancora.

Oltre a recitare in uno degli episodi, Nicole Kidman è produttrice esecutiva insieme a Per Saari e alla loro Blossom Films, vincitrice di un Emmy. La produttrice vincitrice di un Emmy Bruna Papandrea, Steve Hutensky e Allie Goss sono i produttori esecutivi per conto di Made Up Stories. Le creatrici Liz Flahive e Carly Mensch sono produttrici esecutive e co-showrunner. L’autrice Cecelia Ahern è produttrice esecutiva attraverso Greenlight Go. e Theresa Park per conto della sua Pro Capita Productions. “Roar” è prodotto per Apple da Endeavour Content.

Roar si unisce alla gamma in espansione di serie antologiche Apple Original, tra cui “Little America” ​​nominata al Film Independent Spirit, GLAAD e NAACP Image Award. La nuova serie farà il suo debutto su Apple TV+ insieme ai prossimi Apple Originals tutti al femminile, tra cui “The Last Thing He Told Me”, interpretato da Jennifer Garner e scritto dal premio Oscar® Josh Singer e Laura Dave; “High Desert”, della creatrice e scrittrice Nancy Fichman, interpretato e prodotto da Patricia Arquette; “Lessons in Chemistry”, interpretato e prodotto da Brie Larson e scritto e prodotto da Susannah Grant; la terza stagione della serie vincitrice di Emmy, Critics Choice e SAG Award “The Morning Show”; la terza stagione di “Truth Be Told”, vincitore del NAACP Image Award, della creatrice Nichelle Tramble Spellman e interpretato da Octavia Spencer.