Paramount+ ha condiviso con la rete il primo trailer di Grease: Rise of the Pink Ladies, la serie che farà da prequel agli eventi narrati nel celebre film con John Travolta e Olivia Newton John.

Come ricorda la descrizione del progetto creato da Annabel Oakes (Atypical), Rise of the Pink Ladies sarà ambientato nel 1954, ovvero quattro anni prima degli eventi narrati in Grease, con i T-Birds ancora non apprezzati nella scuola ed il liceo Rydell cambiato per sempre dall’avvento di quattro emarginate che osano divertirsi a modo proprio, scatenando il panico.

Annabel Oakes è sia creatrice che showrunner e produttrice. Marty Bowen e Adam Fishbach fanno parte del team della produzione in collaborazione con Erik Feig e Samie Kim Falvey. Alethea Jones è stata invece regista del pilot. Le canzoni originali saranno scritte e prodotte da Justin Tranter. Le coreografie di Jamal Sims.

Il lancio su Paramount+ della serie è previsto per il 6 aprile 2023.

IL TRAILER