Sono ufficialmente terminate le riprese della prima stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, la serie destinata a Disney+ ispirata ai romanzi di Rick Riordan.

A confermare la fine delle riprese è stato l’attore Aryan Simhadri, il cui post-social (in fondo alla pagina) ha mostrato alcuni scatti dal set, ma anche i festeggiamenti per l’avvenuto ultimo ciak. Non esiste ancora una data di lancio ufficiale, anche perchè ora partirà una lunga fase di post-produzione.

PERCY JACKSON E GLI DEI DELL’OLIMPO

Rick Riordan e Jon Steinberg sono gli sceneggiatori, mentre la regia è stata affidata a James Bobin, già con la Disney per “The Mysterious Benedict Society“. L’idea di base dovrebbe vedere cinque stagioni, ognuna tratta da uno dei cinque romanzi di Riordan, ovvero Il ladro di fulmini, Il mare dei mostri, La maledizione del Titano, La battaglia del labirinto e Lo scontro finale. Prossimamente su Disney+.

NEL CAST Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Virginia Kull, Glynn Turman, Megan Mullally, Jason Mantzoukas, Timm Sharp, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn, Adam Copeland, Suzanne Cryer, Jessica Parker Kennedy, Jay Duplass, Timothy Omundson, Toby Stephens, Lance Reddick.

TRAMA: La serie segue Percy Jackson (interpretato Walker Scobell), un moderno semidio dodicenne che deve gestire i suoi poteri soprannaturali quando Zeus lo accusa di avergli rubato la Folgore. Così, insieme ai suoi amici Grover e Annabeth (Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries), Percy parte per un viaggio attraverso l’America per ritrovarla e ristabilire l’ordine sull’Olimpo.

IL POST SOCIAL