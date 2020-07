Le riprese delle serie su Il Signore degli Anelli e Cowboy Bebop sono pronte a ripartire

Il governo della Nuova Zelanda è pronto a riaprire le frontiere a nuove troupe di produzione estere, tra queste Il Signore degli Anelli e Cowboy Bebop.

Dopo aver dato il via, seppur con severi protocolli di sicurezza, alle produzioni di Avatar 2 e The Power of the Dow di Jane Campion, il governo neozelandese ha redatto un decreto per cui anche le troupe delle serie dedicate a Il Signore degli Anelli, Cowboy Bebop, Sweet Tooth, il film Greatest Beer Run Ever di Peter Farrelly e la serie Power Rangers Beast Morphers possono entrare nel paese per far ripartire le produzioni.

All’interno del decreto si evince che i membri delle troupe – con parenti a seguito – autorizzate all’ingresso nel paese sono 206 in un lasso di tempo non inferiore ai 6 mesi. Per tutti ci sarà poi un lungo periodo di quarantena, così come previsto dalle misure anti-Covid.

IL SIGNORE DEGLI ANELLI (SERIE TV)

: La sceneggiatura della nuova serie tv è stata affidata nelle mani di Bryan Cogman, JD Payne e Patrick McKay. I primi due episodi sono stati affidati a J.A. Bayona. L’accordo con la Tolkien Estate, la HarperCollins e la New Line Cinema, ottenuto da Amazon per 250 milioni di dollari, prevede che il colosso del reail online avvii la produzione entro due anni. Quanto ai costi, il preventivato budget di 500 milioni di dollari è destinato a raddoppiare, almeno secondo le stime, e quindi ad arrivare a un miliardo. CAST : Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, e Daniel Weyman.

: Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, e Daniel Weyman. TRAMA : Non definita.

: Non definita. DISTRIBUZIONE : Prossimamente su Amazon Prime.

: Prossimamente su Amazon Prime. RINNOVO: La seconda stagione è stata confermata.

COWBOY BEBOP

: La serie tv in live-action sarà una co-produzione Netflix/Tomorrow Studios, e sarà tratta dall’omonimo anime firmato da Shinichirō Watanabe, qui consulente artistico dell’intero progetto. Gli showrunner saranno Josh Appelbaum, Andre Nemec, Jeff Pinkner e Scott Rosenberg. CAST : Jon Cho, Mustafa Shakir, Daniella Pineda, Elena Satine, Alex Hassell.

: Jon Cho, Mustafa Shakir, Daniella Pineda, Elena Satine, Alex Hassell. TRAMA : Questa la trama dell’anime: Spike Spiegel, un ex-affiliato del Red Dragon, e il suo socio Jet Black, ex-investigatore dell’ISSP, sono due cacciatori di taglie che si spostano di pianeta in pianeta alla ricerca di criminali a bordo della loro astronave: il Bebop. Nel corso delle loro avventure, senza che lo vogliano, ai due si aggiungono tre nuovi compagni: il Welsh Corgi Pembroke iper-intelligente Ein, la provocante truffatrice perseguitata dai creditori Faye Valentine e l’eccentrica e geniale hacker preadolescente Radical Edward. Nel corso delle loro azioni, di solito fallimentari, inconcludenti o di scarso profitto, tutti i membri dell’improbabile equipaggio dovranno fare i conti con questioni ancora irrisolte del loro turbolento passato, segnato da ricordi traumatici, memorie perdute, abbandoni mai chiariti e amori travagliati. Il tutto trattato con una forte nota filosofica, matura, psicologica ed esistenzialista che riflette sia gli attimi migliori che quelli peggiori della vita di cinque individui sperduti.

: Questa la trama dell’anime: Spike Spiegel, un ex-affiliato del Red Dragon, e il suo socio Jet Black, ex-investigatore dell’ISSP, sono due cacciatori di taglie che si spostano di pianeta in pianeta alla ricerca di criminali a bordo della loro astronave: il Bebop. Nel corso delle loro avventure, senza che lo vogliano, ai due si aggiungono tre nuovi compagni: il Welsh Corgi Pembroke iper-intelligente Ein, la provocante truffatrice perseguitata dai creditori Faye Valentine e l’eccentrica e geniale hacker preadolescente Radical Edward. Nel corso delle loro azioni, di solito fallimentari, inconcludenti o di scarso profitto, tutti i membri dell’improbabile equipaggio dovranno fare i conti con questioni ancora irrisolte del loro turbolento passato, segnato da ricordi traumatici, memorie perdute, abbandoni mai chiariti e amori travagliati. Il tutto trattato con una forte nota filosofica, matura, psicologica ed esistenzialista che riflette sia gli attimi migliori che quelli peggiori della vita di cinque individui sperduti. DISTRIBUZIONE: Prossimamente su Netflix.