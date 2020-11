Le riprese della serie Moon Knight nei primi mesi del 2021

I Marvel Studios continuano senza sosta a sviluppare il proprio universo televisivo, e Moon Knight è di certo tra i progetti più attesi dai fan.

Annunciati gli ingaggi di Oscar Isaac e Mohamed Diab, rispettivamente come protagonista e regista, la serie Moon Knight ora è pronta ad entrare nella fase più acuta della produzione, ed ovviamente la programmazione delle riprese è tra queste.

Secondo il sempre ben informato ComingSoon.net, infatti, pare che i Marvel Studios vogliano dare il via alla produzione di Moon Knight nei primi mesi del 2021, e questo per dare tempo a Oscar Isaac di terminare gli impegni sul set di Scenes From a Marriage per HBO.

Se questa notizia fosse confermata, allora nelle prossime settimane si potrebbero avere nuovi dettagli sul casting in corso. Non resta che attendere nuovi aggiornamenti in merito.

Moon Knight