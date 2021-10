Riprese partite per I Mercenari 4, ecco le prime foto dal set

Sono ufficialmente partite le riprese di The Expendables 4 (da noi I Mercenari 4), ennesimo capitolo della testosteronica saga action ideata da Sylvester Stallone.

L’annuncio è arrivato direttamente dall’account Instagram di Stallone, nel quale è anche possibile apprezzare le prime due foto dal set in compagnia di Jason Statham, da molti considerato il “successore” di Sly come leader della saga I Mercenari. (Trovate il post-social in fondo alla pagina).

I Mercenari 4 sarà diretto dallo stuntman diventato nel frattempo regista Scott Waugh, mentre Spenser Cohen ha scritto la sceneggiatura con le revisioni di Max Adams e John Joseph Connolly. Le riprese dovrebbero partire già dal prossimo mese di ottobre. Nessuna informazione è stata rivelata, invece, riguardo la trama, ciò che trapela però è che Jason Statham in questo nuovo capitolo potrebbe avere un ruolo più esteso.

I produttori esecutivi per Millennium saranno Avi Lerner, Boaz Davidson e Trevor Short, con Christa Campbell e Lati Grobman per conto di Campbell Grobman Films. La co-produzione è Abby Mills. Eda Kowan e Jonah Leach supervisioneranno il film per Lionsgate.

Sylvester Stallone ha diretto e co-scritto il primo capitolo con David Callaham. La saga ha prodotto al momento tre capitoli riunendo all’interno dei vari cast le più grandi stelle del cinema d’azione anni ottanta, novanta e duemila, tra cui lo stesso Stallone, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger e Chuck Norris.