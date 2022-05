Il colosso dello streaming Netflix ha diffuso quest’oggi il teaser trailer di Resident Evil, l’annunciata serie live action in arrivo il prossimo luglio.

A differenza dell’ultimo adattamento cinematografico, lo ricordiamo giunto in sala lo scorso novembre, il teaser trailer della serie prodotto da Netflix sembra essere indirizzato ad una nuova generazione di fan, e questo tenendo conto anche della mitologia della saga videoludica targata Capcom. Ad ogni modo, è presto per dare un parere sul lavoro svolto dallo showrunner Andrew Dabb, anche se a prima vista il potenziale c’è.

RESIDENT EVIL

PRODUZIONE: La serie Resident Evil conterà su 8 episodi, e vedrà una collaborazione stretta tra Capcom, Netflix e Constantin Film. Nel ruolo di showrunner spazio per Andrew Dabb (co-creatore Supernatural), mentre Bronwen Hughes (da The Walking Dead) si occuperà della regia. CAST: Lance Reddick, Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph, Paola Nunez. DISTRIBUZIONE: Prossimamente su Netflix.

TRAMA UFFICIOSA: Ci saranno due linee temporali distinte nello show. Nella prima linea temporale le sorelle quattordicenni Jade e Billie Wesker si trasferiscono a New Raccoon City, trovandosi così alle prese con una nuova realtà mentre affrontano i problemi dell’adolescenza. Più tempo trascorrono nella città, più si rendono conto che è molto di più rispetto a quello che sembra e il loro padre potrebbe nascondere dei segreti oscuri che potenzialmente potrebbero distruggere il mondo. Nella seconda, invece, gli eventi sono ambientati dieci anni nel futuro: ci sono meno di quindici milioni di persone in vita sulla Terra e oltre sei miliardi di mostri – persone e animali infettati con il T-Virus. Jade ha ora 30 anni e lotta per sopravvivere nel Nuovo Mondo e contro i segreti del proprio passato che riguarda la sorella, il padre e se stessa.