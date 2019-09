Paramount Pictures è finalmente pronta a portare al cinema i Micronauts, i leggendari giocattoli targati Hasbro.

Da circa un decennio in fase di sviluppo, il film sui Micronauts potrebbe finalmente essere pronto ad arrivare al cinema. Secondo un post di SuperHeroHype, infatti, pare che lo studios abbia ingaggiato Dean DeBlois per scrivere e dirigere l'adattamento in live action.

DeBlois è noto per aver scritto e diretto la trilogia animata Dragon Trainer, pertanto questo sarebbe il suo esordio alla regia di un live-action.

Alcuni mesi fa la Paramount Pictures aveva messo in standby il suo cosìddetto Hasbro Cinematic Universe, un mega-franchise legato a tutti i prodotti targati Hasbro, tra cui G.I. Joe, Micronauts e M.A.S.K. e ROM. Non è dato sapere se questo progetto sarà effettivamente parte di questo franchise.

La fonte specifica, infine, che lo studios avrebbe fissato l'uscita al cinema di Micronauts il 4 giugno 2021.

I Micronauti (Micronauts) sono una linea di giocattoli commercializzati dalla casa statunitense Mego fra la metà degli anni settanta e i primi anni ottanta, basata sul modello della precedente linea di giocattoli giapponese Microman della Takara.