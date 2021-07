Dwayne Johnson ha svelato oggi sui propri canali social la data di uscita su Netflix di Red Notice, e nel farlo ha diffuso anche la primissima foto esclusiva.

Il film sarà distribuito su Netflix a partire dal 12 novembre, mentre l’immagine diffusa sui social mostra lo stesso Dwayne Johnson in compagnia di Gal Gadot e Ryan Reynolds. Trovate il post-social in fondo alla pagina. Red Notice è da tempo descritto come la più grande produzione profusa dal colosso dello streaming Netflix, a tal proposito varie fonti hanno quantificato in 130 milioni di dollari il suo budget.

RED NOTICE

PRODUZIONE: In cabina di regia Rawson Marshall Thurber. Il film è una co-produzione Netflix. Tra i produttori Beau Flynn della Flynn Picture Co. e Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia per la Seven Bucks Productions. Il film conterà su un budget colossale da 130 milioni di dollari. CAST: Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot. DISTRIBUZIONE: Prossimamente su Netflix

TRAMA: Il film segue un agente dell’Interpol che si mette alla ricerca del ladro di opere d’arte più ricercato del mondo.