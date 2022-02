Reacher: recensione della prima stagione della serie su Prime Video

Reacher, la serie TV interpretata da Alan Ritchson ed ispirata ai romanzi di Lee Child, è disponibile sulla piattaforma Prime Video. Questa la recensione.

Jack Reacher (Alan Ritchson), pluridecorato militare appartenente ai corpi speciali, si trova a passare per la cittadina di Margrave, in Georgia, quando viene accusato di omicidio. Da quel momento si scateneranno una serie di eventi che lo porteranno a collaborare con il Capitano Finley (Malcolm Goodwin) e con l’agente Roscoe (Willa Fitzgerald) nel tentativo di sventare un’organizzazione malavitosa internazionale.

La serie Prime Video rappresenta il terzo adattamento dei romanzi di Lee Child, in precedenza, infatti, Hollywood ha puntato su due film con protagonista Tom Cruise, ispirati rispettivamente ai capitoli “La prova decisiva” e “Punto di non ritorno“. Il Jack Reacher nato dall’idea dallo showrunner Nick Santora riporta il pubblico alle origini del personaggio con la sua prima avventura rappresentata nei romanzi da “Zona pericolosa“.

Gli episodi che compongono questa prima stagione sono otto, ognuno diretto da un regista differente. Questo pot-pourri di stili non disturba la visione e non pregiudica la continuità di trama dando vita ad un mélange vincente e funzionante, e questo a prescindere da alcune scelte registiche non sempre allineate tra loro. Il ritmo degli episodi è spesso sostenuto e non ci sono mai cali di tensione, il tutto accompagnato da una buona dose d’ironia nonostante momenti di grande tensione e scene di forte impatto visivo. Come tutti gli ultimi prodotti Prime Video, anche Reacher è sospinto da un’elevata qualità e supportato da un’ottima fotografia ed una vivace colonna sonora.

L’attore scelto per il ruolo di protagonista, Alan Ritchson, è perfetto per interpretare l’ex Marine: perfettamente attinente alla descrizione che l’autore ne fa nei propri romanzi. Ritchson, famoso per il ruolo di Hawk in Titans, dà prova di maturità riuscendo a far amare il personaggio fin dalle prime battute. L’attore americano si trova a suo agio nei panni di Jack Reacher e ne dà dimostrazione sia nel recitato, che nel riproporre le scene d’azione. Bene anche le prova recitativa di Willa Fitzgerald, la sua Rosco è determinata e inarrestabile e va a chiudere un trio di protagonisti interessante insieme a Malcolm Goodwin.

Reacher ha superato tutte le più rosee aspettative ed Amazon ha prontamente confermato che se ne farà una seconda stagione, non è ancora noto a quale romanzo si ispirerà, me è certo che vedremo nuovamente camminare Reacher alla ricerca di qualche nuova avventura.