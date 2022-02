Box Office Usa: vittoria schiacciante per Uncharted nel terzo weekend di febbraio

Uncharted ha facilmente vinto il terzo weekend di cinema nel Box Office Usa, solo seconda posizione per l’altro esordiente Dog.

Superato il periodo del Super Bowl, arido di uscite di interesse per gli americani, gli incassi del Box Office Usa sono tornati a salire grazie all’attesissimo Uncharted (qui la nostra recensione). Il film Sony è andato ben oltre le previsione degli analisti, e nel suo weekend d’esordio ha raccolto un primo posto da 44.16 milioni di dollari, con una stima nel lungo weekend dei Presidenti (lunedì negli Usa sarà festivo) di 51 milioni.

Nonostante le recensioni della critica nordamericana non proprio esaltanti, Uncharted è riuscito nell’intento di convincere il pubblico, a quanto pare affascinato dalla qualità espressa dalla coppia artistica formata da Tom Holland e Mark Wahlberg. Il risultato è stato un ottimo passaparola nel corso del weekend che ha spinto gli incassi oltre le previsioni. I 44.16 milioni incassati dal film Sony rappresentano statisticamente uno degli incassi più alti all’esordio per un film tratto da videogame, davanti resistono Sonic – Il Film (58.02 milioni), Detective Pikachu (54.37 milioni) e Lara Croft: Tomb Raider (47.74 milioni).

In seconda posizione il weekend ha registrato l’esordio di Dog, drama movie con Channing Tatum il cui incasso stimato è stato di 15.14 milioni di dollari, con una previsione in quattro giorni di 18.05 milioni. Spider-Man: No Way Home, invece, ha risalito la corrente nel weekend, ed ha raccolto il terzo posto del Box Office Usa con 7.2 milioni di dollari, ed un totale di 771.74 milioni.