Race for Glory arriva il 15 e il 16 marzo negli UCI Cinemas di Roma

Venerdì 15 marzo alle ore 20.30 a UCI Porta di Roma il regista Stefano Mordini e l’attore Riccardo Scarmarcio incontreranno il pubblico per la proiezione di Race for Glory: Audi vs. Lancia, film distribuito da Medusa Film che racconta il duello che infiammò il campionato mondiale di rally del 1983.

Il giorno seguente, sabato 16 marzo alle ore 20:00, Mordini e Scarmarcio presenteranno il film agli spettatori di UCI Parco Leonardo.

Race for Glory: sinossi

Nel mondo del rally, il 1983 è l’anno in cui si fece la storia, l’anno di Davide contro Golia, quello in cui lo sfavorito team Lancia, guidato dal carismatico Cesare Fiorio (Riccardo Scamarcio), affronta il potente team Audi in una delle più grandi rivalità della storia dello sport.

Nel Campionato del mondo, contro il formidabile rivale Roland Gumpert (Daniel Brühl) e il suo team Audi, tecnologicamente superiore e composto da figure come il campione finlandese, Hannu Mikkola (Gianmaria Martini), Lancia e il suo team manager, Cesare Fiorio, rischiano una sconfitta certa. Ma con cuore, passione e capacità da fuoriclasse, Fiorio riesce a mettere insieme una squadra insolita, convincendo anche il campione Walter Röhrl (Volker Bruch) a guidare per la Lancia.

Utilizzando tutti i trucchi a sua disposizione e piegando le regole, Fiorio si addentra in territori pericolosi, dentro e fuori la pista, per una vittoria che sembra essere impossibile.

