Questa sera HBO ha diffuso in rete un nuovo entusiasmante trailer relativo alla seconda stagione di Queste Oscure Materie, la serie tratta dai romanzi di Philip Pullman.

Nonostante il trailer non specifichi quale possa essere la release scelta da HBO per i nuovi episodi, regala tantissime sequenze inedite in relazione al primo trailer diffuso durante lo scorso San Diego Comic-Con (qui).

Come noto dagli ultimi aggiornamenti, la seconda stagione di His Dark Materials – Queste Oscure Materie prenderà spunto dal libro The Subtle Knife, mostrando pertanto Lyra (Dafne Keen) e Will (Amir Wilson) ancora alla ricerca dei rispettivi genitori, in un viaggio che li porterà a Cittàgazze, un luogo pericoloso abitato solo da bambini, e pieno di creature misteriose.

His Dark Materials – Queste Oscure Materie

: Composta da otto puntate, la prima stagione della serie His Dark Materials è stata scritta da Jack Thorne. Alla regia Tom Hooper, Dawn Shadforth, Otto Bathhurst, Euros Lyn e Jamie Childs. La seconda stagione, già girata, è tratta dal secondo dei tre romanzi di Philip Pullman, La Lama Sottile. CAST : Dafne Keen, James McAvoy, Ruth Wilson, Lin-Manuel Miranda, Clarke Peters, Terence Stamp, Jade Anouka, Simone Kirby, Bella Ramsey, Ian Gelder.

: (Prima Stagione) Dafne Keen ha il ruolo centrale di Lyra, la giovane protagonista della storia che vive al Jordan College, a Oxford. Sistemata lì su richiesta di suo zio, Lord Asriel (James McAvoy) vive una vita protetta tra gli studiosi e il personale del college sotto la vigile protezione del Maestro (Clarke Peters) e del bibliotecario Charles (Ian Gelder). Quando la affascinante e meschina signora Coulter (Ruth Wilson) entra nella vita di Lyra, quest’ultima intraprende un pericoloso viaggio di scoperta che la porta da Oxford a Londra. Qui incontra padre MacPhail (Will Keen), Lord Boreal (Ariyon Bakare) e la giornalista Adele Starminster (Georgina Campbell) nel corso di una festa in cui per la prima volta viene a sapere della sinistra General Oblation Board. DISTRIBUZIONE: La prima stagione è andata in onda in Italia su Sky. La seconda negli Usa sarà su HBO dal 2020.

IL TRAILER