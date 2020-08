Un promo dalla quarta stagione di Fargo

L'emittente FX ha diffuso in rete un nuovo promo dalla quarta stagione di Fargo, la celebre serie tv creata da Noah Hawley.

Nel breve promo spazio per i due protagonisti interpretati da Chris Rock e Jason Schwartzman. Trovate lo spot in fondo al nostro articolo.

FX non ha reso noto la data relativa alla premiere della quarta stagione, e questo perchè la produzione dei nuovi episodi è stata bruscamente fermata a causa della crescente emergenza Covid-19.

Fargo è ambientato negli anni Cinquanta a Kansas City, Missouri. Nella città è in atto uno scontro tra gli immigrati provenienti da nazioni europee come l’Italia e le persone afroamericane che hanno lasciato gli stati del sud in cerca del sogno americano. I nuovi episodi ruoteranno attorno alla fragile tregua tra il gruppo criminale guidato da Donatello Fadda (Schwarzman) e quello della famiglia guidata da Loy Cannon (Rock), che hanno raggiunto una difficile pace scambiandosi i figli.

Nel cast ci sarà spazio anche per Jack Huston, Ben Whishaw, Jessie Buckley, il nostro Salvatore Esposito, Andrew Bird, Jeremie Harris, Gaetano Bruno, Anji White, Francesco Acquaroli, E’myri Crutchfield, Amber Midthunder.

ECCO LO SPOT