Disney+ ha rilasciato poco fa il primo trailer di Saint X, la serie liberamente tratta dall’omonimo romanzo d’esordio best-seller di Alexis Schaitkin.

In arrivo sulla piattaforma digitale a partire dal prossimo 7 giugno, la serie Saint X porta sugli schermi un dramma familiare raccontato su diverse linee temporali. Al centro della trama, la misteriosa morte di una ragazza in vacanza ai Caraibi che trascina la sorella più piccola in una spirale psicologica pericolosa nel corso degli anni a seguire. La ricerca della verità sulla morte si trasforma col passare del tempo in una pericolosa caccia alle streghe.

Leila Gerstein (The Handmaid’s Tale) è sceneggiatrice ed executive producer insieme a Dee Rees (MUDBOUND), regista ed executive producer della serie composta da otto episodi. Anche Stephen Williams (Watchmen) sarà executive producer al fianco di David Levine e Zack Hayden per Anonymous Content, Aubrey Graham alias Drake, Adel “Future” Nur e Jason Shrier per DreamCrew Entertainment (Euphoria), oltre ad Alexis Schaitkin e Steve Pearlman (C’era una volta). Saint X è una produzione ABC Signature.

La serie è interpretata da Alycia Debnam-Carey, Josh Bonzie, West Duchovny, Jayden Elijah, Bre Francis, Kenlee Anaya Townsend, Betsy Brandt e Michael Park. La sinossi ufficiale:

Saint X è un dramma psicologico raccontato attraverso molteplici linee temporali e prospettive, che esplora e stravolge il filone delle ragazze scomparse. La serie racconta come la misteriosa morte di una giovane donna, durante un’idilliaca vacanza ai Caraibi, crei un effetto a catena traumatico che finisce per trascinare la sorella sopravvissuta in una pericolosa ricerca della verità.

IL TRAILER

LA KEY ART