Prime Video svela il teaser trailer di Citadel: Honey Bunny

L’universo televisivo creato dai fratelli Russo con “Citadel” si espande ancora, e Prime Video quest’oggi ha presentato Honey Bunny, lo spin-off indiano.

Ad un mese esatto dal lancio in rete del trailer di “Diana“, lo spin-off italiano con Matilda De Angelis, lo streamer ha mostrato le primissime immagini del suo gemello indiano “Honey Bunny“. La nuova serie, così come si legge nel comunicato ufficiale, è ambientato nello stesso universo narrativo “Citadel“, ma negli anni novanta, ed esordirà su Prime Video dal 7 novembre, un mese circa dopo quello di Diana (10 ottobre).

“Prime Video ha confermato la data di debutto della serie in occasione di un evento emozionante a cui hanno partecipato i fan di Varun, Samantha e Raj & DK, i quali hanno potuto assistere e partecipare all’originale e gigantesco svelamento della data di uscita della serie. Il servizio ha, inoltre, presentato un emozionante teaser che mostra una sequenza di azione autentica non-stop, performance impeccabili e la portata visiva della nuova serie che sarà per il pubblico come un giro sulle montagne russe quando uscirà a novembre. Citadel: Honey Bunny ha una trama avvincente, che fonde gli elementi adrenalinici di un grintoso action thriller di spionaggio con una toccante storia d’amore, il tutto ambientato nella vibrante cornice degli anni ‘90.”