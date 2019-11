Warner Bros porterà presto in sala una versione live-animation del celebre cartoon Scooby-Doo, e da stamane possiamo anche apprezzarne lo stile voluto da Warner Bros Animation.

Le immagini sono state rilasciate in esclusiva da Fandango, e mostrano quello che sarà il look dei celebre protagonisti del franchise televisivo Scooby-Doo. Il film per l'occasione prenderà il titolo di SCOOB.

Annunciamo inoltre che lunedì Warner Bros rilascerà anche il primo trailer. Restate pertanto connessi sulle nostre pagine.

SCOOB

Il film d'animazione è stato diretto da Tony Cervone, con l'ausilio della Warner Bros. Animation.

Gina Rodriguez darà la voce a Velma, Will Forte a Shaggye, Zac Efron sarà Fred e Amanda Seyfried è Daphne, mentre Tracy Morgan sarà Captain Caveman, un personaggio che fa parte dell’universo di Hanna-Barbera ma non direttamente di Scooby-Doo. Fanno parte del cast anche Ken Jeong (Una Notte da Leoni) e Kiersey Clemons (Dope). Mark Wahlberg sarà Blue Falcon, supereroe dell’universo di Hanna-Barbera, mentre Jason Isaacs sarà invece il violinista malvivente Dick Dastardly.

La storia del film vedrà la squadra della “Misteri e affini” unire le forze con altri personaggi dell’universo di Hanna-Barbera per salvare il mondo da Dick Dastardly e dai suoi malvagi piani.

Al momento non c'è una data di rilascio ufficiale.