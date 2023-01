Una prima spettacolare featurette da Gran Turismo

Il film ispirato al franchise videoludico Gran Turismo è senza dubbio uno dei titoli più attesi del 2023, una nuova conferma è arrivata stamane attraverso una prima spettacolare featurette.

L’anteprima è stata mostrata dalla Sony durante l’evento noto come Consumer Electronics Show di Las Vegas. Le immagini della featurette (la trovate in fondo alla pagina) mostrano il lavoro svolto da Neill Blomkamp con le inquadrature, assolutamente in linea con quelle che hanno reso famoso il franchise videoludico.

GRAN TURISMO

Gran Turismo è stato diretto da “Neill Blomkamp“, con una sceneggiatura firmata in coppia da Jason Hall ( American Sniper ) e Zach Baylin ( King Richard ). Tra i produttori, spazio per Asad Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions, ma anche per Doug Belgrad e Dana Brunetti. Il creatore del gioco Kazunori Yamauchi e Hall sono i produttori esecutivi. NEL CAST Archie Madekwe, David Harbour, Orlando Bloom, Darren Barnet, Djimon Hounsou, Geri Halliwell, Maeve Courtier-Lilley, Emelia Hartford, Pepe Barroso, Sang Heon-Lee. L’uscita al cinema è fissata per l’11 agosto 2023.

LA TRAMA

Basato su una storia vera, il film è il racconto del coronamento di un sogno di un giocatore adolescente di Gran Turismo che grazie alle sue doti di gioco vince una serie di concorsi Nissan per diventare un vero pilota professionista di auto da corsa.

LA FEATURETTE