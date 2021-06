Poster e trailer da Demonic, l’horror diretto da Neill Blomkamp

IFC Midnight ha diffuso oggi il poster ufficiale di Demonic, l’horror diretto da Neill Blomkamp destinato ad una release ibrida tra cinema e digital download ad agosto.

Il poster arriva in rete alcune settimane dopo il lancio del primo terrificante trailer, entrambi i contenuti promozionali sono presenti in fondo alla pagina. Demonic sarà distribuito da IFC Midnight al cinema, on demand e in digital download a partire dal 20 agosto 2021.

L’horror Demonic è stato scritto dallo stesso Blomkamp, e racconta la storia di una giovane donna che scatena la furia di terrificanti demoni e forse soprannaturali scaturiti da un’antica faida decennale tra una madre e la figlia. Nel cast del film figurerano attori del calibro di Carly Pope, Chris William Martin e Michael Rogers (Elysium). Neill e Mike Blomkamp dei Stabiliti Studios e Stuart Ford e Linda McDonough dei AGC Studios hanno prodotto il lungometraggio. Miguel Palos Jr, Alastair Burlingham, Charlie Dombek, Viktor Muller e Steven St. Arnaud sono invece i produttori esecutivi.

Ecco qui di seguito trailer e poster.