Sony Pictures ha diffuso in rete il poster ufficiale di The Equalizer 3: Senza Tregua, il terzo capitolo della saga action con protagonista Denzel Washington.

Ambientato per la maggior parte del tempo nella nostra penisola, il nuovo capitolo della saga The Equalizer si è mostrato quest’oggi al pubblico della rete attraverso il lancio del poster ufficiale, ma anche della sinossi che recita quanto segue:

“Da quando ha abbandonato la sua vita di assassino governativo, Robert McCall (Denzel Washington) ha lottato per rimediare alle orribili azioni compiute in passato e trova una strana consolazione nel perseguire la giustizia in favore degli oppressi. Sentendosi inaspettatamente a casa nel Sud Italia, scopre che i suoi nuovi amici sono sotto il controllo dei boss della criminalità locale. Quando gli eventi precipitano, McCall sa cosa dovrà fare: difendere i suoi amici e sfidare la mafia.”

Antoine Fuqua torna alla regia per terza volta, con Richard Wenk autore della sceneggiatura. Al fianco di Denzel Washington la giovane attrice Dakota Fanning. L’ultimo capitolo della saga è arrivato al cinema nel 2018 dal titolo The Equalizer 2 – Senza Perdono.

The Equalizer 3: Senza Tregua sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 30 agosto, mentre il primo trailer potrebbe non essere poi così lontano, restate connessi su Universal Movies per nuovi aggiornamenti…

IL POSTER ITALIANO