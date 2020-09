Il poster italiano di Il Rito delle Streghe, il film di Zoe Lister-Jones

Sony Pictures ha diffuso nel tardo pomeriggio odierno il poster ufficiale di Il Rito delle Streghe (The Craft: Legacy), sequel del fortunato cult anni novanta, Giovani Streghe.

Presentato ufficialmente questa mattina attraverso il lancio del trailer originale, il film di Zoe Lister-Jones riporta sul grande schermo le disavventure di quattro giovani streghe alle prese un potere occulto non facile da gestire.

Nel giovanissimo cast spazio per Cailee Spaeny (Pacific Rim: La Rivolta), Gideon Adlon (The Society), Lovie Simone (Selah & the Spades), Zoey Luna (15: A Quinceañera Story), supportate dai più esperti Michelle Monaghan e David Duchovny. In cabina di produzione, invece, figurano la Blumhouse Productions e la Red Wagon Entertainment.

Breve Sinossi: Quattro aspiranti giovani streghe riescono ad ottenere più di quanto desiderano grazie a poteri occulti con i quali, però, dovranno fare i conti.

Il Rito delle Streghe approderà nelle sale italiane a partire dal 29 ottobre, in piena aria da Halloween.

IL POSTER