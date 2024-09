E’ apparso in rete il primo violento trailer di Peter Pan’s Neverland Nightmare, il nuovo capitolo della particolare saga horror nota come Twisted Childhood Universe.

Reduci dal successo di Winnie the Pooh: Blood and Honey e del suo sequel, i produttori del neonato franchise Twisted Childhood Universe hanno presentato in questi giorni il primo trailer della reinterpretazione in chiave horror del celebre personaggio di fantasia Peter Pan.

Peter Pan’s Neverland Nightmare, diretto da Scott Jeffrey e vede in cabina di produzione la Jagged Edge Productions, sotto la distribuzione di ITN Studios. Il cast conta i volti di Megan Placito nel ruolo di Wendy Darling, Peter Desouza-Feighoney (visto in The Pope’s Exorcist) come Michael Darling, Kit Green nel ruolo di Tinkerbell, Martin Portlock (Wolf Manor) come Peter Pan, Nicholas Woodeson (Skyfall), Kierston Wareing (Fish Tank), Olumide Olorunfemi (Venom: Let There Be Carnage), Teresa Banham, Charity Kase e Campbell Wallace.

Peter Pan’s Neverland Nightmare ruota intorno ad un assassino malvagio e sfigurato che si mette alla ricerca del fratello di Wendy per oscuri motivi. Quest’ultima inizia così una missione di salvataggio in compagnia di una Campanellino disillusa e triste.

Questo film si va ad unire ad altri capitoli dello stesso universo cinematografico quali Pinocchio: Unstrung, descritto come una “rappresentazione estremamente unica e vietata ai minori di Pinocchio“, e Bambi: The Reckoning, con una versione killer del celebre cerbiatto. Inoltre la saga nel 2025 sfocerà in un film “stile Avengers” dal titolo Poohniverse: Monsters Assemble.

The first trailer for the ‘PETER PAN’ horror movie has been released.



Set in the Poohniverse. pic.twitter.com/uV4iSHZFtK — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 31, 2024

