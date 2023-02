Per San Valentino fai un regalo speciale con UCI Cinemas

UCI Cinemas corre in aiuto di tutti gli innamorati con una Gift Card speciale per San Valentino, così da poter regalare l’emozione e la magia del grande schermo.

Da sempre il cinema è stato un posto dove le coppie hanno potuto condividere momenti speciali, esperienze ed emozioni e, per la festa più romantica dell’anno, il Circuito propone alle coppie appassionate del grande schermo le esclusive Gift Card, un’idea regalo che consentirà agli innamorati di passare insieme una serata da sogno.

La Gift Card sono disponibili nel formato da 15 euro e da 30 euro, e consentono di assistere alle proiezioni dei film in programmazione nelle sale durante il periodo di San Valentino, ma anche di acquistare qualsiasi prodotto in vendita nei bar e nelle biglietterie del Circuito UCI.

San Valentino da UCI Cinemas: che film vedere

Nella settimana di San Valentino, ci saranno diversi film in sala che potranno incontrare i gusti di tutto il pubblico.

Per l’apice del romanticismo, quest’anno ad aspettare le coppie in sala c’è l’epica storia d’amore di Jack e Rose, protagonisti di Titanic in 3D, la versione rimasterizzata del capolavoro di James Cameron che torna nelle sale in occasione del 25° anniversario.

Per gli amanti dell’avventura e dei supereroi, sarà invece disponibile sui grandi schermi UCI Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il nuovo film con protagonisti Scott Lang e Hope Van Dyne.

Per chi è alla ricerca di emozioni più piccanti c’è Magic Mike – The Last Dance, il nuovo capitolo della saga interpretata da Channing Tatum con Salma Hayek Pinault.

Per gli amanti della commedia italiana arriva Tramite Amicizia, il nuovo film diretto e interpretato da Alessandro Siani.

Per ulteriori informazioni sulle Gift Card è possibile visitare la pagina ucicinemas.it/giftcard.

È possibile acquistare le Gift Card direttamente presso le casse delle multisale UCI aderenti.