Annunciato la scorsa estate, Peninsula - sequel dello zombie movie coreano Train to Busan - a quanto pare uscirà al cinema nel corso del 2020.

Le riprese di Peninsula sono partite dalla Corea durante l'estate scorsa (qui il post), ed a parlare della possibile distribuzione coreana e internazionale del film è stato un rappresentante del team creativo dietro l'horror movie:

Ci stiamo preparando per uscire sul mercato entro l’estate del 2020, ma i programmi per l’uscita internazionale non sono ancora stati delineati.

Questa è, invece, la breve descrizione di ciò che gli spettatori vedranno al cinema con Peninsula:

Il film rivisiterà il medesimo virus zombie visto nel primo film, con la differenza che questa volta la catastrofe sarà estesa in tutta la penisola coreana.

Divenuto un successo commerciale da 87 milioni di dollari - a fronte di una spesa di 8 - Train to Busan è stato apprezzato da pubblico e critica in giro per il mondo, tanto da ottenere un punteggio Rotten Tomatoes da 95%. Ricordiamo che il film ha ottenuto in precedenza un prequel animato dal titolo Station Seoul.