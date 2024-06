Peacemaker S2: nuove aggiunte al cast della nuova stagione

Sol Rodríguez e David Denman si sono uniti al cast della seconda stagione di Peacemaker, la serie DC creata da James Gunn.

Secondo The Wrap l’attrice di origini argentina darà volto a “Sasha Bordeaux“, un personaggio noto nei fumetti per aver avuto un interesse amoroso con Bruce Wayne, ma anche per i suoi collegamenti alla Task Force X di Amanda Waller. Nessun dettaglio, invece, è stato riferito riguardo il ruolo di Denman. I crediti della Rodrìguez riguardano le serie “Star Trek: Picard” e “Party of Five“, Denman è invece noto per “The Office” e più di recente per “The Equalizer 3“.

Di recente la seconda stagione di Peacemaker ha accolto Frank Grillo nel ruolo di Rick Flagg Sr (la notizia nel dettaglio).

La prima stagione di Peacemaker da 8 episodi è approdata su HBO Max (ora Max) nel gennaio del 2022, sviluppata da James Gunn come spin-off del suo film DC “The Suicide Squad – Missione Suicida“. Gunn, Peter Safran e Matt Miller sono i produttori esecutivi della serie, con John Cena come co-produttore esecutivo e Stacy Littlejohn come produttrice consulente. La seconda stagione è stata scritta interamente da Gunn, la cui firma sulla regia è posta su tre episodi, compreso il primo.

Basato sui personaggi della DC, Peacemaker è prodotto dalla Troll Court Entertainment di Gunn e dalla The Safran Company in associazione con la Warner Bros. Television

Nel cast, oltre al protagonista interpretato John Cena, spiccano i nomi di Jennifer Holland, Steve Agee, Danielle Brooks, Robert Patrick, Chris Conrad, Elizabeth Faith Ludlow, Rizwan Manji, Alison Araya, Lenny Jacobson, Freddie Stroma, Frank Grillo, Sol Rodrìguez, David Denman.

