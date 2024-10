Il calciatore argentino “Paulo Dybala” ha partecipato ad una campagna promozionale legata a Venom: The Last Dance.

Il nuovo film Marvel/Sony uscirà nelle sale italiane a partire dal 24 ottobre. Sony Pictures Italia per l’occasione ha stretto un accordo pubblicitario con il famoso calciatore della Roma per promuovere l’evento cinematografico. Paulo Dybala, infatti, nel video che vi proponiamo qui di seguito si mostra come “Eddie Brock” sfoggiando per le strade della capitale la sua famosa esultanza “Dybala Mask“, ma anche una trasformazione in Venom.

Il video, ovviamente, apre quella che si prevede come una intensa campagna promozionale che porterà in Italia Venom: The Last Dance, tra i film più attesi di quest’ultima parte del 2024.

Venom: The Last Dance e le note di produzione

Il film è stato diretto da Kelly Marcel, co-sceneggiatrice dei primi due capitoli. Il cast, oltre la riconferma di Tom Hardy nel ruolo di Eddie Brock/Venom, vedrà la presenza di Juno Temple e Chiwetel Ejiofor. E’ confermato il ritorno di Stephen Graham, l’attore che in “Venom: La Furia di Carnage” ha vestito i panni del detective Patrick Mulligan. In Italia Venom 3 sarà disponibile dal 24 ottobre 2024.

Trama ufficiale: In Venom: The Last Dance, Tom Hardy torna a interpretare Venom, uno dei più celebri e complessi personaggi della Marvel. Nel film conclusivo della trilogia, Eddie e Venom sono in fuga. Mentre il cerchio si stringe attorno a loro, i due protagonisti sono costretti a prendere una decisione sconvolgente che farà calare il sipario sul loro “ultimo ballo”.

Il trailer finale è invece disponibile a questo nostro indirizzo.

