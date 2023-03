Oscar 2023: i pronostici sui vincitori di Universal Movies

Ci siamo quasi: domani notte verranno assegnati i premi Oscar 2023 che quest’anno giungono alla loro 95a edizione. Ma quale film prevarrà sugli altri? Sarà Gli spiriti del’isola di Martin McDonagh? O a sbancare sarà l’outsider Everything Everywhere All at Once che sta riscuotendo successo nei premi di categoria e che concorre con ben undici candidature? O sarà l’omaggio al cinema autobiografico di Spielberg con The Fabelmans?

Memori della brutta edizione dell’anno scorso (schiaffo a parte), i membri dell’Academy cercheranno di (ri)alzare il tiro, anche perché di titoli in grado di conquistare l’ambìta statuetta ce ne sono. Ma se proprio dobbiamo sbilanciarci da una parte piuttosto che da un’altra, potremmo affermare che Gli spiriti dell’isola avrebbe tutte le carte in tavola per vincere l’Oscar come miglior film.

Sul fronte attori/attrici pare non esserci gara: Cate Blanchett ha già il terzo Oscar in mano per la sua interpretazione in Tár (già Coppa Volpi a Venezia), per quanto Michelle Yeoh – già vincitrice del Golden Globe e del SAG Award – potrebbe rivelarsi una sorpresa, mentre per quanto riguarda gli attori la vera sfida sarà tra Colin Farrell (anch’esso premiato a Venezia) per Gli spiriti dell’isola e Brendan Fraser per The Whale: bravissimo Fraser, ma Farrell merita tutto.

E voi, per chi fate il tifo?

Ricordiamo che la cerimonia di premiazione dei premi Oscar 2023 sarà visibile da noi su Sky e Now, mentre in chiaro potrà essere vista su Tv8, l’orario è il solito: dalle 24:00 appuntamento con il red carpet, subito dopo si passa ai premi.

Ecco di seguito i nostri pronostici per le categorie principali riguardo gli Oscar 2023:

Miglior film : Gli spiriti dell’isola

: Gli spiriti dell’isola Miglior regia : Todd Field per Tár

: Todd Field per Tár Miglior attore protagonista: Colin Farrell (Gli spiriti dell’isola)

Colin Farrell (Gli spiriti dell’isola) Miglior attrice protagonista : Cate Blanchett (Tár)

: Cate Blanchett (Tár) Miglior attore non protagonista : Barry Kheogan (Gli spiriti dell’isola)

: Barry Kheogan (Gli spiriti dell’isola) Miglior attrice non protagonista : Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once)

: Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once) Miglior sceneggiatura originale : Daniel Kwan e Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once)

: Daniel Kwan e Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once) Miglior sceneggiatura non originale : Sarah Polley (Women Talking)

: Sarah Polley (Women Talking) Miglior film internazionale : Close di Lukas Dhont

: Close di Lukas Dhont Miglior film d’animazione : Pinocchio di Guillermo Del Toro

: Pinocchio di Guillermo Del Toro Miglior fotografia : Roger Deakins (Empire of Light)

: Roger Deakins (Empire of Light) Miglior colonna sonora : Carter Burwell (Gli spiriti dell’isola)

: Carter Burwell (Gli spiriti dell’isola) Migliori effetti visivi : Avatar – La via dell’acqua

: Avatar – La via dell’acqua Miglior montaggio: Top Gun: Maverick

A questo nostro indirizzo troverete la lista completa delle nomination agli Oscar 2023.