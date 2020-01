Oscar 2020: Elton John canterà durante la cerimonia

Con le nomination degli Oscar 2020 annunciate, l'Academy inizia a rivelare quelli che saranno i dettagli relativi alla cerimonia di premiazione.

Seguendo le indicazioni della scorsa edizione, gli Oscar 2020 - orfani lo ricordiamo del presentatore ufficiale - potranno contare su tanti ospiti che si susseguiranno sul palco. Non mancheranno, pertanto, le tanto apprezzate performance canore dei cantanti che concorreranno per l'Oscar al Miglior Brano Musicale. Ricordiamo che, in questa edizione dei premi Oscar, i candidati sono Cynthia Erivo, Elton John, Idina Menzel, Chrissy Metz e Randy Newman, tutti già confermati per la cerimonia.

Ecco i brani che saranno cantanti durante la serata:

“I Can’t Let You Throw Yourself Away” from Toy Story 4 – Performed by Randy Newman

Music and Lyric by Randy Newman

– Performed by Randy Newman Music and Lyric by Randy Newman “(I’m Gonna) Love Me Again” from Rocketman – Performed by Elton John

Music by Elton John; Lyric by Bernie Taupin

– Performed by Elton John Music by Elton John; Lyric by Bernie Taupin “I’m Standing With You” from Breakthrough – Performed by Chrissy Metz

Music and Lyric by Diane Warren

– Performed by Chrissy Metz Music and Lyric by Diane Warren “Into The Unknown” from Frozen 2 – Performed by Idina Menzel and Aurora

Music and Lyric by Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez

– Performed by Idina Menzel and Aurora Music and Lyric by Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez “Stand Up” from Harriet – Performed by Cynthia Erivo

Music and Lyric by Joshuah Brian Campbell and Cynthia Erivo

L'Academy ha anche confermato che sarà presente anche Questlove, e ci sarà spazio anche per un segmento diretto da Eímear Noone, prima donna a dirigere l’orchestra durante la trasmissione.

La votazione finale per gli Oscar inizierà il 30 gennaio e proseguirà fino al 4 febbraio. La 92esima edizione degli Academy Awards si terrà il 9 febbraio. Queste sono, invece, le nomination.