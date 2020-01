Jodie Whittaker anche nella tredicesima stagione di Doctor Who

Jodie Whittaker vestirà ancora una volta i panni del celebre "Dottore" nella tredicesima stagione di Doctor Who, a confermarlo la stessa attrice.

Intervistata da Entertainment Weekly (via ComicBook), l'attrice ha svelato in anteprima di aver firmato per dare volto al protagonista di Doctor Who per una nuova sessione episodica del celebre show.

Sì, farò un’altra stagione. Questa potrebbe essere un’esclusiva enorme che non avrei dovuto rivelare, ma sarebbe inutile per me dire che non lo so, perché sarebbe una colossale bugia. Lo adoro, assolutamente. Ci sarà un momento nel quale dovrò passare il testimone, ma non è ancora arrivato. Me lo tengo ben stretto!

Ricordiamo che la Whittaker ha vestito i panni del Dottore dalla undicesima stagione, ottenendo il plauso di buona parte dei fan dello show. Nei giorni scorsi è tornata nello show con la premiere della dodicesima stagione (qui e qui le recensioni).

Siete felici di questa nuova conferma?