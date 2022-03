Oppenheimer: riprese iniziate, novità nel cast con Matthias Schweighöfer

Le riprese di Oppenheimer, il nuovo ambizioso film diretto da Christopher Nolan, sono ufficialmente partite da qualche giorno, ma le novità sul cast non sono di certo terminate.

Deadline questa mattina ha riferito che Matthias Schweighöfer, attore/regista noto per Army of the Dead, si è unito al cast diretto da Nolan, confermando tra l’altro anche l’ingresso sponsorizzato giorni prima di Jason Clarke. Ultimo aggiornamento dal casting? Non resta che attendere nuovi aggiornamenti.

OPPENHEIMER

PRODUZIONE: Regia e sceneggiatura sono state curate da Christopher Nolan. Le riprese inizieranno nei primi mesi del 2022 e si terranno in IMAX 65 mm e pellicola 65 mm con Hoyte Van Hoytema (Tenet, Dunkirk, Interstellar) alla fotografia, Jennifer Lame (Tenet) al montaggio e Ludwig Göransson (Tenet) alle musiche. CAST: Cillian Murphy, Robert Downey jr, Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Rami Malek, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, David Dastmalchian, Jason Clarke, Matthias Schweighöfer. DISTRIBUZIONE: Al cinema dal 21 luglio del 2023.

TRAMA: Il film è stato al centro di un’asta milionaria per quanto riguarda i diritti di distribuzione internazionale. Nonostante la presenza di colossi quali Sony e Apple TV+, a spuntarla è stata la Universal Pictures, la quale ha anche assicurato una finestra cinematografica esclusiva di 100 giorni. Oppenheimer viene descritto come “un epico thriller che catapulta gli spettatori nel paradosso al cardiopalma di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per salvarlo”.