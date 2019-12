Nei giorni scorsi la direzione di Oniros Film Awards ha comunicato la lunga lista dei finalisti relativi al concorso Novembre 2019.

Come sempre, ricordiamo di rimanere connessi sulle nostre pagine nelle prossime ore per dare una lettura a quelli che saranno i vincitori del concorso.

Ricordiamo che Universal Movies è Media Partner Ufficiale di Oniros Film Awards.

Oniros Film Awards (Novembre 2019)

Gli Oniros Film Awards rappresentano i premi – ricosciuti da IMBD – assegnati mensilmente (e annualmente) ai migliori prodotti indipendenti presenti sul mercato.

La lunga lista di finalisti è come sempre inserita in una splendida serie di mosaici grafici, tutti divisi per categoria.