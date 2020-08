Oniros Film Awards: al via la 3ª edizione

Sabato 22 Agosto 2020 la cerimonia di premiazione in streaming online

A seguito del successo della seconda edizione degli Oniros Film Awards, i riflettori torneranno ad accendersi per la terza edizione anche se, questa volta, in sicurezza online. Nonostante la drammatica situazione creatasi e alle conseguenti restrizioni imposte a eventi e manifestazioni, l’Oniros Film Awards non si ferma, continuando a celebrare e sostenere il cinema indipendente e i sognatori a livello internazionale, anche mantenendo le “distanze sociali”.

Sono 58 le opere selezionate durante il corso dell’anno tra le oltre 400 che hanno superato le fasi mensili. Si tratta di prodotti audiovisivi di fiction e documentaristici dagli standard altissimi provenienti da tutto il mondo: Italia, Francia, Austria, Belgio, Germania, Danimarca, Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone, Bulgaria, Svezia, Regno Unito, Polonia, Norvegia, Ungheria e Brasile.

Tra i candidati delle 20 categorie in gara vediamo nomi di Star Internazionali tra cui spiccano quelli di Bastille e Alessia Cara (Another Place) e Avicii (Heaven) assieme a quelli di talentuosi attori e addetti ai lavori riconosciuti in tutto il mondo, come Nobuko Toda e Kazuma Jinnouchi, compositori di Ghost in the Shell, produzione targata Netflix. La lista completa delle opere in gara è consultabile sul sito www.onirosfilmawards.com/results.

Sabato 22 Agosto a partire dalle ore 21.00 in streaming dalla pagina Facebook ufficiale @onirosfilmawards la madrina degli Oniros, l’attrice Alice Lussiana Parente, condurrà in lingua inglese la cerimonia online e annuncerà i vincitori dei premi annuali. Le opere vincitrici avranno l’opportunità di vincere l’ambito Trofeo, il “Golden Oniros” oppure uno dei premi messi in palio dai prestigiosi partner che supportano il Festival; tra questi, 10 licenze esclusive di FinalDraft®, il software numero uno al mondo per la stesura di sceneggiature: utilizzato da giganti del settore come J.J. Abrams, James Cameron e Aaron Sorkin, il software Final Draft è la miglior scelta secondo lo standard dei professionisti del settore dell’intrattenimento.

Final Draft impagina e formatta automaticamente lo script secondo gli standard del settore, consentendo agli autori di concentrarsi su ciò che sanno fare meglio: scrivere. Oltre al suo prodotto software di punta, Final Draft offre l’annuale Big Break Contest, un concorso di sceneggiatura che lancia carriere e premia oltre $100.000 in contanti e premi. Final Draft offre anche l’app Final Draft Mobile™ per iPhone e iPad, rendendo la creatività davvero portatile. Per ulteriori informazioni su Final Draft e sui suoi prodotti e servizi, visitare: www.finaldraft.com