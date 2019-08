La direzione di Oniros Film Awards ha diffuso quest'oggi i nomi dei finalisti legati al concorso Luglio 2019.

Il giovanissimo festival cinematografico svelerà i nomi dei vincitori tra breve, pertanto vi invitiamo a rimanere connessi sulle pagine di Universal Movies, da tempo oramai Media Partner Ufficiale di Oniros Film Awards.

Gli Oniros Film Awards rappresentano i premi – ricosciuti da IMBD – assegnati mensilmente (e annualmente) ai migliori prodotti indipendenti presenti sul mercato.

La lunga lista di finalisti è come sempre stata inserita in una splendida serie di mosaici grafici, tutti divisi per categoria. Potete apprezzare la nostra galleria fotografica qui di seguito.

A presto con i nomi dei vincitori!