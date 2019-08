Il Maniero (The Mainor) è un horror-comedy belga/francese del 2017, presente da quest'anno sul catalogo Netflix. Questa è la nostra recensione.

Nata come co-produzione tra Francia e Belgio, Il Maniero è stato diretto da Tony T. Datis. Nel cast spazio a giovani leve quali Marc Jarousseau, Nathalie Odzierejko, Ludovik Day e Jérôme Niel.

Un gruppo di amici sceglie di passare la notte di Capodanno in una vecchia tenuta oramai caduta in disgrazia. Tra vecchi e nuovi dissapori, i ragazzi dovranno iniziare a fare i conti con una sanguinosa mattanza.

Il Commento

Il regista Tony T. Datis si è fatto conoscere al grande pubblico per il lavoro da regista di videoclip internazionali. La sua prima da filmmaker frutta qualche risata, alcuni momenti davvero interessanti, ma tanta... anzi tantissima confusione dal punto di vista narrativo.

Il Maniero si presenta sin dalle prime sequenze come un prodotto sopra le righe - alla Scary Movie per intendersi - che finisce per perdere il "contatto con la sua realtà" quando da semplice pellicola da intrattenimento casalingo, prova ad emulare, in maniera più o meno seriosa, successi slasher del passato. A tal proposito, non si esagera nel credere che il regista abbia voluto omaggiare film quali Scream, So Cosa hai Fatto ed altri dello stesso filone narrativo con tanti - troppi - riferimenti più o meno riusciti.

Il Cast

La sceneggiatura si avvale spesso di clichè di genere per superare momenti di impasse narrativi, altrimenti difficilmente digeribili. I personaggi sono grosso modo legati alle vere personalità degli attori presenti nel cast, difatti stiamo parlando di youtubers molto famosi in Francia. L'ultimo atto della pellicola prova a rimettere le cose al proprio posto dal punto di vista narrativo, ma a quel punto il forte interesse per il destino dei protagonisti è bello che scemato.

Il Maniero non passerà di certo alla storia per la buona recitazione. Come già anticipato in precedenza, il cast nel suo curriculum vanta solo il grande successo virale come Youtubers. Tra i tanti, Vincent Tirel sembra forse l'unico ad avere la possibilità di crearsi un futuro anche come attore. Per il resto, tanta simpatia ma poco più.

In Conclusione

Anche se ride in alcuni casi di buon gusto, è sotto gli occhi di tutti che Il Maniero non è altro che un esperimento cinematografico atto solo a dare spazio alla voglia di goliardia del suo regista. La confusione narrativa è tanta, c'è potenziale dal punto di vista registico, e la recitazione complessiva non raggiunge la sufficienza.