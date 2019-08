L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha scelto il nuovo volto del dopo-John Bailey. Il nuovo presidente sarà David Rubin.

La scelta di Rubin è arrivata due anni dopo quella di John Bailey, giunto come noto al termine del suo mandato. Rubin negli ultimi sette anni ha assunto la carica di direttore del casting, portando a casa anche due Emmy, uno per il casting del film Game Change e l'atro per la serie Big Little Lies.

Tra i suoi casting più noti Il Paziente Inglese, Men in Black, Il Talento di Mr. Ripley, Quattro Matrimoni e un Funerale, ma anche, Romeo + Giulietta, Wild, Gravity, Ritorno a Cold Mountain e Giorni di Tuono.