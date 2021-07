Un omaggio alle donne di Fast and Furious 9 nella nuova spettacolare featurette

Universal Pictures International Italy ha diffuso in rete una nuova spettacolare featurette dedicata a Fast and Furious 9 – The Fast Saga, il nono capitolo della celebre saga action.

Il nuovo speciale, in attesa dell’uscita del film al cinema il prossimo 18 agosto, s’intitola Fast & Fearless ed è dedicato alle donne di Fast and Furious 9, si tratta infatti di un vero omaggio al girl power presente nel film di Justin Lin. Nel mostrarvi la featurette (in fondo alla pagina), vogliamo ricordarvi che il film potrà contare su un’anteprima nazionale fissata per il 3 e 4 agosto, maggiori dettagli saranno rivelati nei prossimi giorni.

FAST AND FURIOUS 9

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Justin Lin, con una sceneggiatura stata firmata da Daniel Casey. E’ stato prodotto invece da Neal H. Moritz, Vin Diesel, Jeff Kirschenbaum, Joe Roth, Justin Lin, Clayton Townsend e Samantha Vincent. CAST: Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel e Sung Kang, al fianco delle attrici premiate con l’ Oscar® Helen Mirren e Charlize Theron. Fanno parte del cast di Fast & Furious 9 anche la superstar premio Grammy, Cardi B, nei panni del nuovo personaggio del franchise Leysa, una donna legata al passato di Dom, e il re del Reggaeton, Ozuna, in un ruolo cameo. USCITA: Nelle sale Usa dal 25 giugno 2021. In Italia dal 18 agosto 2021.

TRAMA: Il Dom Toretto di Vin Diesel sta conducendo una vita tranquilla fuori dal giro, con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato al di là del loro pacifico orizzonte. Questa volta, una nuova minaccia costringerà Dom a confrontarsi con i peccati del suo passato, se vuole salvare coloro che più ama. La sua squadra si riunisce nuovamente per fermare un complotto a risonanza mondiale guidato dal più abile assassino e pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: il fratello rinnegato di Dom, Jakob (John Cena, l’imminente The Suicide Squad).